Regno Unito, le reazioni del mondo alla morte del principe Filippo

EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI GEORGE W. BUSH: “Per tutta la sua lunga e straordinaria vita, si dedicò a cause meritevoli e ad altri. Ha rappresentato il Regno Unito con dignità e ha portato una forza e un sostegno illimitati al sovrano. Laura ed io siamo fortunati ad aver apprezzato il fascino e l’arguzia della sua compagnia, e sappiamo quanto gli mancherà “.

EX PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI BARACK OBAMA: “Al fianco della regina o trascinandosi dietro i consueti due passi, il principe Filippo ha mostrato al mondo cosa significava essere un marito di sostegno per una donna potente. Eppure ha anche trovato un modo per guidare senza esigere i riflettori – prestando servizio in combattimento nella seconda guerra mondiale, comandando una fregata nella Royal Navy e girando instancabilmente il mondo per difendere l’industria e l’eccellenza britannica. Attraverso il suo straordinario esempio, ha dimostrato che la vera collaborazione ha spazio sia per l’ambizione che per l’altruismo, il tutto al servizio di qualcosa di più grande “.

JUSTIN WELBY, ARCIVESCOVO DI CANTERBURY: “Nelle occasioni in cui l’ho incontrato, sono rimasto sempre colpito dalla sua evidente gioia di vivere, dalla sua mente indagatrice e dalla sua capacità di comunicare con persone di ogni estrazione sociale. Era un maestro nel mettere le persone a proprio agio e nel farle sentire speciali “.

KEIR STARMER, LEADER DEL PARTITO DEL LAVORO NEL REGNO UNITO: “Il principe Filippo ha dedicato la sua vita al nostro paese – da una brillante carriera nella Royal Navy durante la seconda guerra mondiale ai suoi decenni di servizio come duca di Edimburgo”. Tuttavia, sarà ricordato soprattutto per il suo straordinario impegno e devozione per la regina.”

EX PRIMO MINISTRO BRITANNICO TONY BLAIR: “Sarà naturalmente riconosciuto come un sostegno straordinario e incrollabile alla Regina per così tanti anni. Tuttavia, dovrebbe anche essere ricordato e celebrato a pieno titolo come un uomo di lungimiranza, determinazione e coraggio “.

IL PRIMO MINISTRO CANADESE JUSTIN TRUDEAU: “Il principe Filippo era un uomo di grande determinazione e convinzione, motivato dal senso del dovere verso gli altri”.

PRIMO MINISTRO DELLA NUOVA ZELANDA JACINDA ARDERN: “Il Principe Filippo sarà ricordato con affetto per l’incoraggiamento che ha dato a tanti giovani neozelandesi attraverso l’Hillary Award del Duca di Edimburgo. In oltre cinquant’anni di The Award in Nuova Zelanda, migliaia di giovani hanno completato sfide che cambiano la vita attraverso il programma “.

IL PRIMO MINISTRO OLANDESE MARK RUTTE: “I nostri pensieri e la nostra simpatia sono con la famiglia reale britannica e il popolo britannico in questo momento di lutto”.

RESPONSABILE MI6, RICHARD MOORE: “la sua mente acuta, l’esperienza acquisita con il servizio attivo e la conoscenza degli affari globali hanno brillato”.

RE HARALD DI NORVEGIA: “I nostri pensieri sono per la regina Elisabetta e il resto della sua famiglia. Inviamo anche le nostre condoglianze al popolo britannico “.

IL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO BENJAMIN NETANYAHU: “Il principe Filippo era il servitore pubblico consumato e ci mancherà molto in Israele e in tutto il mondo”.

PRESIDENTE NIGERIANO MUHAMMADU BUHARI: “La morte del Duca di Edimburgo è la fine di un’era. Il principe Filippo era una delle figure internazionali più grandi e pubblicamente riconoscibili i cui contributi al Commonwealth saranno ricordati per le generazioni a venire “.

IL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWEAN EMMERSON MNANGAGWA: “Che la sua anima riposi nella pace eterna.”

SULTAN HAITHAM OF OMAN: “Sua Maestà il Sultano invia un messaggio di cordoglio e simpatia a Sua Maestà la Regina Elisabetta II … per la morte di suo marito”

RE HAMAD BIN ISA AL KHALIFA DEL BAHRAIN: “Sua Maestà il Re Hamad ha lodato gli sforzi del defunto Sua Altezza Reale il Principe Filippo per servire il Regno Unito e il suo popolo amichevole”.

PALAZZO REALE BELGA: “Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze a Sua Maestà la Regina, alla famiglia reale britannica e al popolo del Regno Unito. Philippe e Mathilde. ”

SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU ANTONIO GUTERRES: “Era noto per la sua dedizione a cause di beneficenza come patrono di circa 800 organizzazioni, in particolare quelle focalizzate sull’ambiente, l’industria, lo sport e l’istruzione”.

L’EX SEGRETARIO STAMPA DI PHILIP JAMES ROSCOE: “Dai militari ai club giovanili ai destinatari dei premi DoE, il suo interesse per le persone e le loro storie era reale, la sua motivazione incoraggiava sempre il servizio agli altri con l’esempio”.

IL PRIMO MINISTRO GIAMAICANO ANDREW HOLNESS: “Il principe Filippo era davvero un amico della Giamaica che sosteneva gli sforzi locali volti allo sviluppo, specialmente nell’istruzione e aveva una grande ammirazione per la nostra abilità sportiva. Il principe Filippo sarà ricordato per il suo vivo interesse per la ricerca scientifica e tecnologica e per il suo impegno per la protezione dell’ambiente. La sua è stata una vita di servizio, dedizione e lealtà. Possa la sua anima riposare in pace.”