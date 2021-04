Boom di incassi per Deliveroo nel primo trimestre da società quotata in borsa

Il primo aggiornamento trimestrale di Deliveroo come società quotata in borsa sembra appetitoso. La società di consegna di cibo con sede nel Regno Unito guidata da Will Shu ha elaborato 71 milioni di ordini di pasti nei primi tre mesi del 2021, con un aumento del 115% su base annua.

Tuttavia, gli investitori che cercano di comprendere la performance di Deliveroo devono ancora affrontare delle sfide. La società ha riportato un valore lordo delle transazioni per ordine nel Regno Unito di 25,2 sterline nel trimestre. Sembra superiore a Just Eat Takeaway, che ha guadagnato un valore di merce lordo di circa 19 sterline per ordine nel Regno Unito nello stesso periodo.

Tuttavia, Deliveroo include le spese di servizio e di consegna nella sua misura; il suo più grande rivale no. Gli investitori rimangono scettici: le azioni Deliveroo, che sono scese dell’1% giovedì mattina, rimangono del 47% al di sotto del prezzo IPO all’inizio di questo mese.