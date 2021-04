L’urto delle fusioni e acquisizioni bancarie italiane colpisce il punto debole

La contrattazione sul Credito Valtellinese (PCVI.MI) (Creval) potrebbe finalmente volgere al termine. Suitor Credit Agricole (CAGR.PA) nella giornata di oggi ha alzato l’offerta per l’istituto di credito italiano a 12,20 euro per azione, salendo a 12,50 euro se viene offerto il 90% delle azioni. All’estremità superiore, il valore di Creval è di 877 milioni di euro, rispetto ai 737 milioni di euro dell’offerta originale.

È ancora inferiore alla gamma da 900 milioni di euro a 1,6 miliardi di euro che Creval ha citato come un prezzo equo. Ma a circa la metà del valore contabile tangibile del 2021, utilizzando i dati di Refinitiv, l’offerta è abbastanza alta per una banca che realizzerà solo un rendimento del 4,6% sull’equità tangibile nel 2022, utilizzando la stima mediana dell’analista. Credit Agricole dovrebbe ancora guadagnare: il suo ritorno sull’investimento a 877 milioni di euro sarà di circa il 9,4% nel 2022. Il risparmio sui costi può spingerlo più in alto. Le azioni Creval venivano scambiate a 12,34 euro dopo la notizia, all’incirca nel mezzo del range di offerta della banca francese, segno che l’ultimo prezzo dovrebbe essere sufficiente.