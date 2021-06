Helios Technologies sigla un accordo definitivo per acquisire la NEM S.r.l. SARASOTA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Helios Technologies (Nasdaq: HLIO) ("Helios" o la "Società"), leader globale nel settore del Motion Control e nella tecnologia dei controlli elettronici per differenti end markets, ha stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di NEM S.r.l. Fondata nel 1995, NEM è una società di soluzioni oleodinamiche innovative che fornisce applicazioni personalizzate per la movimentazione […]

Con Redkey F10, l'aspirapolvere portatile, pieghevole e senza fili campione di vendite, eliminare lo sporco da sotto il letto diventa facilissimo SHENZHEN, Cina--(BUSINESS WIRE)--L'8 giugno 2021, l'aspirapolvere portatile, pieghevole e senza fili Redkey F10 ha debuttato sulle piattaforme eBay e Aliexpress a livello globale, piazzandosi ai vertici della popolarità in termini di ricerche nella sua categoria. Il modello Redkey F10 si è conquistato la copertura dei media di tutto il mondo ancor prima del lancio. Chip, […]

Alira Health espande le sue capacità cliniche e di dati globali attraverso l'acquisizione di CROS NT FRAMINGHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Alira Health (www.alirahealth.com), un'azienda leader a livello internazionale nei servizi di consulenza per la sanità e le scienze della vita, ha annunciato di aver acquisito CROS NT (www.crosnt.com), una Contract Research Organization (CRO) data-driven con sede in Italia e uffici in Europa e negli Stati Uniti. CROS NT fornisce biometrie di alta qualità […]

Neurala, leader nel settore IA per sistemi di visione artificiale, lancia un’affiliata europea BOSTON & TRIESTE, Italia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Neurala, leader nello sviluppo di software per applicazioni di visione artificiale che utilizzano l’IA, ha annunciato il lancio della sua affiliata europea, Neurala Europe, con sede in Italia. Espandendosi in Europa, Neurala sta amplificando la sua attività nel settore industriale, rafforzando la competenza sul campo e il supporto offerto ai […]