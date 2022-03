Russia: “L’Ucraina stava per preparare un’offensiva nel Donbass”

Il Ministero della Difesa aveva in suo possesso un’ordinanza emessa dal comandante della Guardia nazionale ucraina, colonnello generale Mykola Balan, in data 22 gennaio 2022, che descrive in dettaglio il piano per preparare un’offensiva nel Donbass.

Secondo i russi Kiev aveva pianificato un’operazione offensiva di marzo nel Donbass.



L’ordinanza descrive in dettaglio i piani per la preparazione di uno dei gruppi di sciopero per operazioni offensive nella zona della cosiddetta “Operazione delle Forze Congiunte nel Donbass”.

Le misure per rafforzare le capacità dell’esercito ucraino nell’area del Donbass sono state attuate per ordine del comandante in capo delle forze armate ucraine dal 19 gennaio 2022.

Il documento che vi mostriamo (crediamo nella sua autenticita’) contiene anche le istruzioni per tutte le attività volte al raggiungimento del “coordinamento di combattimento dei nazionalisti” da completare entro il 28 febbraio, al fine di garantire l’adempimento delle “missioni di combattimento nell’ambito della ‘Joint Forces Operation’ ucraina nel Donbas”