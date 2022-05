E’ il momento di tornare a viaggiare: scoprire le Isole Baleari con Barceló

L’estate 2022 ci riconsegnerà la libertà di viaggiare, di scoprire e di imparare tradizioni e culture che non conosciamo.

Una delle mete preferite sarà senza dubbio la Spagna e, in particolare, noi italiani amiamo da sempre le Isole Baleari, che siano la seducente Ibiza, la romantica Formentera, la selvaggia Minorca o la grande Maiorca.

Barceló Hotel Group, una delle catene alberghiere più conosciute e apprezzate al mondo ha ben 9 alberghi affacciati sul mare in queste bellissime isole, ciascuno dei quali con una sua unicità e particolarità ma tutti accomunati dallo stile tipico del Gruppo, da sempre attento alla cura dei dettagli e al rispetto dell’architettura e della cultura di ciascun territorio.

Vogliamo consigliare oggi 4 hotels, uno a Maiorca, uno a Minorca e due a Ibiza, che possono rappresentare il posto ideale dove soggiornare per scoprire una di queste isole.





Barceló Nura (Isola di Minorca)

Design sostenibile

Hotel a cinque stelle, Barceló Nura, è considerato un riferimento architettonico grazie al suo design che riflette l’ambiente naturale dell’isola.

Barceló Nura è stato progettato con una premessa: rispettare l’ambiente ispirandosi alla tradizione e alle peculiarità dell’isola, dichiarata Riserva della Biosfera nel 1993, che vanta alcuni degli habitat meglio conservati del Mediterraneo.

Affacciato sulla costa meridionale di Minorca, Barceló Nura ha un’architettura che fa perdere i riferimenti, confondendo gli edifici tradizionali a due piani, con la sabbia bianca.

Le sue 128 camere, di cui 45 con accesso diretto a una piscina semi-privata, ne fanno una soluzione unica, dove sperimentare un vero turismo sostenibile.

Progettato dallo studio di architettura minorchino FG Arquitectes, guidato dagli architetti Cristina Farreny e Rafael García, gli elementi costruttivi sono stati concepiti nel rispetto dell’ambiente e dell’orografia naturale dell’isola. Questo “DNA locale” si concretizza anche nell’uso di colori naturali e “terrosi” e in edifici che non spiccano mai in altezza, nel rispetto del paesaggio. Ogni elemento decorativo e artistico è prodotto da artigiani locali, il che ha permesso di mantenere in equilibrio il progetto architettonico e, allo stesso tempo, di ridurre l’impatto ambientale. Di particolare rilievo sono le collezioni di ceramiche presenti sia nelle stanze sia nelle parti comuni. Per quanto riguarda i materiali utilizzati, c’è una predilezione per quelli semplici: abbondano le pietre naturali, le tradizionali recinzioni minorchine, e il legno, applicato su strutture leggere nelle zone d’ombra.

Barceló Nura rispetta l’ambiente soprattutto attraverso misure come l’utilizzo di acqua rigenerata e di un sistema di illuminazione a basso consumo, combinata a uno che ne controlla l’illuminazione. La produzione di acqua calda avviene attraverso l’energia solare, inoltre, l’utilizzo di sistemi di controllo per gli impianti di condizionamento dell’aria ne limitano il funzionamento al tempo necessario e, quindi, riducono il consumo di elettricità dell’intero hotel.





Barceló Portinatx (Isola di Ibiza)

Adults only, nella isla bonita

L’isola di Ibiza, luogo preferito da celebrità e personaggi influenti, è diventata paradossalmente la destinazione perfetta per disconnettersi, incontrare nuove persone e scoprire luoghi nascosti, che trasmettano energia positiva.

Barceló Portinatx, hotel esclusivo e accogliente, si trova in una delle zone più tranquille di Ibiza (a Nord), per conoscere quest’isola anche da un’altra prospettiva. Una struttura progettata seguendo le ultime tendenze di design, attenta all’offerta gastronomica di alta qualità e a quella wellness, per offrire ai propri ospiti una vacanza indimenticabile. Un boutique hotel dove cultura, gastronomia e benessere ne fanno un rifugio unico e fantastico. L’anima bohémien e lo spirito libero dell’isola, si riflettono all’interno di questa struttura Adults Only, rendendola uno scenario perfetto dove potersi rilassarsi ma, allo stesso tempo, prendere cura di se stessi.

Barcelò Portinatx è ispirato al fascino del Mediterraneo: riflette, infatti, il suo stile boh-chic nella purezza del bianco della sua facciata, contrastato solo dal colore turchese delle acque cristalline delle piscine. Il design interno richiama lo stile iberico con dettagli in vimini e legno attraverso figure etniche che trasmettono calore e benessere in ogni angolo dell’hotel. L’hotel si trova a pochi passi dalla spiaggia di Portinatx e vicino all’incantevole paesino di San Juan, location perfetta per ammirare le acque cristalline, vivere la vivace vita notturna dell’isola e passeggiare tra i mercatini hippy. All’aria aperta è stato realizzato un ampio spazio wellness dove vengono effettuati trattamenti estetici. Per coloro che amano praticare sport, l’offerta è veramente vasta: si possono praticare molteplici attività nautiche e sport d’acqua, oltre che organizzare sessioni di trekking e ciclismo per conoscere l’isola e la sua vegetazione mediterranea. Il Beach Restaurant dell’hotel è il punto d’incontro per ospiti e locali, un meraviglioso scorcio dove ammirare gli splendidi tramonti sul mare, accompagnati da musica dal vivo in sottofondo e prelibatezze culinarie del luogo.





Barceló Aguamarina (Isola di Maiorca)

Rilassarsi e divertirsi in riva al mare

Situato sul lungomare, nella zona turistica di Cala d’Or, Barceló Aguamarina è circondato da un ambiente unico e magico che si affaccia sul Mar Mediterraneo, da dove avvertire la brezza marina sulla propria pelle.

Un panorama spettacolare e accesso diretto a Cala Ferrera, una spiaggia di sabbia bianca e fine che lambisce le acque blu turchese.

L’hotel, recentemente rinnovato, dispone di 417 camere luminose, e si ispira al colore delle pietre di acquamarina, molto simili alla limpidezza e alla trasparenza del Mediterraneo. Barceló Aguamarina offre un’ampia offerta gastronomica e di intrattenimento, tra cui spicca soprattutto la possibilità di praticare sport acquatici.

Due piscine, di cui una con vista spettacolare sulla spiaggia e sul mare, completano un’offerta vasta e varia, che interessa tanto le famiglie, quanto le coppie o i gruppi di amici.





Occidental Ibiza (Isola di Ibiza)

Tutto per le famiglie

Occidental Ibiza si trova in una zona privilegiata, a pochi metri dalla magnifica spiaggia di Port des Torrent, dove ammirare tramonti spettacolari. Con divertenti programmi di animazione diurni e notturni, piscine, parchi e mini-club per bambini, questo hotel è ideale per vacanze in famiglia. Un ambizioso processo di ristrutturazione ha portato alla creazione di 346 e a ottenere la 4ª stella. Grazie a questi miglioramenti, l’Occidental Ibiza si è specializzato ancora di più nel segmento delle famiglie, offrendo moderne camere per un massimo di 5 persone (2 adulti e 3 bambini), 3 piscine per adulti e bambini, ampie e diverse strutture sportive, un Barcy club per bambini dai 4 ai 12 anni, dove possono usufruire del rivoluzionario programma di animazione Happy Minds, un Teens club per ragazzi di età superiore ai 13 anni, oltre a un divertente programma di intrattenimento per tutta la famiglia.