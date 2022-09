l feretro di Elisabetta II ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, dove la regina 96enne è morta tre giorni fa, per l’ultimo viaggio verso la sepoltura finale a Londra prevista lunedì 19. In giornata è atteso a Edimburgo, dove domani sarà esposto a un primo omaggio pubblico. Ali di folla si stanno radunando lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del corteo.