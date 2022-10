Novanta secondi. Una dichiarazione di un minuto e mezzo per dimettersi. Per comunicare alla sua nazione, la Gran Bretagna, di non essere più in grado di «portare avanti il suo mandato». Liz Truss si è dimessa da premier inglese. Dopo solo 44 giorni a Downing Street. Un record, anche questo, che infrange quello del primo ministro George Canning, morto mentre era in carica dopo soli 119 giorni.