L’India verso la terza ondata e la Cina azzera i contagi

Un significativo grido d’allarme per una terza ondata di Covid-19, che potrebbe avere il suo picco in India verso la fine di ottobre, è arrivata da un comitato nazionale di esperti nominati dal National Institute of Disaster Management che risponde al ministero degli Interni. Il rapporto del gruppo, che comprende i direttori dei più importanti istituti del paese, è la prima voce indiana che concorda con le previsioni sulla terza ondata già fatte da studi stranieri. ansa