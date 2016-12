“Il grande marchio in un luogo simbolo come piazza del Duomo non dico che rischia di avere un improprio arricchimento, ma la cupola del Brunelleschi con la M, o con il simbolo di un’azienda, credo sia un regalo troppo grande che si fa a un soggetto”. Lo ha affermato Stefano Ciuoffo, assessore al commercio e al turismo della Regione Toscana, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di apertura di un ristorante McDonald’s in piazza Duomo a Firenze.