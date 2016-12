Portoferraio, fotografia dei giovani elbani. Fazio: “Il Foresi farà la sua parte”

Una delegazione di studenti, accompagnata dal Preside Enzo Giorgio Fazio e dal docente Nunzio Marotti, ha partecipato all’iniziativa di presentazione dell’indagine sui giovani elbani realizzata nell’ambito del progetto “No island for young men” del Comune di Portoferraio.

L’Istituto “Foresi”, come le altre scuole, ha collaborato favorendo la somministrazione dei questionari agli alunni. Una collaborazione che prosegue sulla scia delle precedenti indagini, come quella presentata nel 1999 (“La condizione dei giovani all’Isola d’Elba” promossa da Prefettura, Provincia e Comunità montana) e quella di una decina di anni fa, di carattere provinciale e con un capitolo sull’Elba, curata dall’Università di Firenze e pubblicata dall’Ets di Pisa.

“Esprimo apprezzamento – ha detto il preside Fazio – per questa iniziativa. Rifletteremo sui risultati per adeguare, per quanto possibile, alcuni segmenti della nostra offerta formativa. In particolare quelle attività che vanno nella direzione delle richieste dei giovani, come il laboratorio teatrale e le proposte sportive. E’ decisivo però fare rete fra tutte le realtà del territorio: è l’unico modo per far seguire i fatti alle analisi”.