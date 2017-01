Il cuore di Gianni Randelli (84 anni), luminare della chirurgia ortopedica di fama internazionale, ha cessato di battere la sera del primo gennaio. L’illustre professore di Ortopedia dell’Università degli Studi di Milano si trovava all’Elba con la famiglia per trascorrere le festività natalizie. Il feretro sarà esposto mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 nella chiesa di San Gaetano di Capoliveri, per poi essere trasferita dall’impresa Fuligni a Milano per le onoranze funebri.