Tre nuovi casi di meningite in Toscana nelle ultime 24 ore: uno riguarda meningite C in Toscana, confermato dal laboratorio dell’ospedale Meyer. Ad essere colpita una ragazza di 20 anni, residente a Prato: è stata ricoverata nella tarda serata di ieri nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Santo Stefano.