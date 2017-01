Firenze, servizio civile regionale: il bando chiude il 12 gennaio

Ultimi giorni disponibili per partecipare al bando del servizio civile regionale, destinato a 130 giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno fare l’esperienza nel mondo della cooperazione grazie a Confcooperative Toscana. Il bando, che terminerà il 12 gennaio, comprende 18 progetti, finanziati dalla Regione Toscana, che riguardano l’assistenza e l’animazione per l’infanzia, i bambini e i giovani, l’aiuto agli anziani, ai malati e disabili, alle persone in difficoltà psico-fisica o che vivono una condizione di svantaggio, nonché il trasporto sociale, sanitario e d’emergenza. Aperte anche posizioni presso gli sportelli informazioni e formazione del sistema di Confcooperative e delle realtà associate. Per partecipare al bando regionale è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, essere regolarmente residenti in Italia, e inattivi, inoccupati o disoccupati (secondo il decreto legislativo 150/2015). Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, entro e non oltre il 12 gennaio, nelle modalità indicate sul portale regionale GiovaniSì a questo link http://giovanisi.it/2016/11/16/servizio-civile-regionale-bando-per-2-129-giovani/ I selezionati svolgeranno il servizio per un periodo di 8 mesi, con un contributo mensile pari a 433,80 euro. Confcooperative Toscana ha attivato uno sportello di orientamento e supporto alla compilazione della domanda, presso gli uffici di Firenze in via Vasco de Gama 25, aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. E’ necessaria la prenotazione tramite mail: toscana@confcooperative.it Per informazioni contattare Confcooperative Toscana al numero 055-3905600 o via mail toscana@confcooperative.it