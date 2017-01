Servizio Civile Regionale: in Avis 44 posti. C’è tempo fino al 12 gennaio per inviare la candidatura al progetto Plasmavis 2.0

Firenze – C’è tempo fino al 12.1.2017 per inviare la propria candidatura al progetto di Servizio Civile in Avis “Plasmavis 2.0” per la selezione di 44 giovani da impiegare presso 43 sedi Avis della Toscana. Infatti, la Regione Toscana, con Decreto n.13348 del 13/12/2016, ha prorogato i termini di apertura del bando per la presentazione delle domande di ammissione al Servizio Civile Regionale fino al 12 gennaio 2017. I volontari che verranno selezionati per il progetto Avis saranno coinvolti nell’attività di promozione agli studenti delle scuole e delle università toscane, con l’obiettivo di avviare un processo tra pari di sensibilizzazione e diffusione dei valori della solidarietà e dei corretti stili di vita tra i giovani, proponendo la donazione di sangue quale espressione di partecipazione civile e corretto stile di vita. I posti messi a disposizione: 9 posti in provincia di Firenze, 8 posti nelle province di Prato e Pistoia, 7 posti nelle province di Arezzo e Grosseto, 8 posti nella provincia di Siena e nell’Area Empolese Valdelsa, 5 posti in provincia di Livorno, 7 posti nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Possono presentare la loro candidatura tutti i giovani che siano residenti in Italia, di età compresa fra 18 ed i 29, siano inoccupati, inattivi o disoccupati. L’ingresso in servizio è previsto entro la primavera 2017, la durata del servizio sarà di 8 MESI. Per informazioni: www.avis.it/toscana, tel. 055.2398624, toscana@avis.it