Marcello Manna: Il 6 gennaio mi auguro ci sia da dirigere tanto traffico della solidarietà

Il 6 gennaio in piazza San Carlo Borromeo dalle 10 alle 13 ritorna a Rende la “ Befana del Vigile”. Per il secondo anno, infatti, l’amministrazione comunale di Rende ha voluto riaccendere i motori della solidarietà. Per quella giornata, infatti, sulla classica pedana del vigile, ubicata davanti alla chiesa Borromeo, i cittadini potranno lasciare un dono, mostrare un segno di attenzione verso chi, anche e soprattutto in questi giornate di festa, si trova in difficoltà. Gli uomini della Polizia Municipale di Rende nel mattinata della Befana raccoglieranno i regali e li distribuiranno, nei giorni successivi, proprio alle famiglie più bisognose. La Befana del Vigile è una istituzione ancora viva in molte città del Nord, ma quasi scomparsa altrove. La giornata della Befana del Vigile è un momento in grado di abbinare solidarietà verso chi soffre e rispetto verso chi ogni giorno compie il suo dovere dalla parte dello Stato nei Comuni italiani. Ed è la seconda volta per la città di Rende. Il sindaco di Rende Marcello Manna tiene particolarmente a questa giornata e ringrazia la polizia municipale “per l’impegno profuso in queste giornate di festa. Il 6 gennaio gli uomini della municipale saliranno sulla pedana, ma dirigeranno il traffico della solidarietà. E mi auguro, naturalmente, che ci sia tanto traffico quel giorno”. Nessuna paura se la previsioni del tempo indicano la presenza di perturbazioni. Se dovesse piovere, il vigile con la pedana si sposterà nell’ingresso (al coperto) del municipio di Rende.