Al “Foresi” si è insediato il Comitato con i rappresentanti del territorio

Si è svolta nei giorni scorsi la riunione di insediamento del Comitato Tecnico Scientifico dell’I.S.I.S. “Foresi”. Un’occasione anche per farsi gli auguri di Natale e di un nuovo anno ricco di prospettive per la scuola e per il territorio. “Con l’insediamento del Comitato – ha detto il preside Enzo Giorgio Fazio – il territorio entra a pieno titolo nella scuola. E vi entra, con le sue articolazioni, come partner nella progettualità, contribuendo alla redazione del Ptof, il piano triennale dell’ofefrta formativa”.

Del Comitato fanno parte i rappresentanti elbani del mondo imprenditoriale, delle professioni, della ricerca e della scienza, dell’associazionismo, della scuola. E’ un organismo propositivo e di consulenza tecnica dell’Istituto “Foresi”, che ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio relativamente ai fabbisogni produttivi nonché un raccordo tra le diverse professionalità e la ricerca scientifica e tecnologica.

Questi i membri attuali: Baleni Carla, Battistella Simone, Bonelli Camilla, De Ferrari Massimo, De Simone Franco, Fazio Enzo Giorgio, Franceschini Maris, Girgenti Elio Alberto, Lanera Mario, Magi Fabio, Marianelli Susanna, Marotti Nunzio, Martorella Stefano, Mazzei Daniele, Mazzei Laura, Minelli Nicoletta, Minelli Roberto, Nocentini Tiziano, Pacini Cecilia, Petucco Graziella, Provenzali Stefano, Rando Alessandra, Roghi Cristiana, Sapere Italo, Sarperi Raffaello, Sartore Marco, Sulis Emma, Zanichelli Franca.

La riunione, che ha raccolto proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, si è conclusa con un brindisi augurale organizzato dagli alunni dell’alberghiero. Un ringraziamento alla docente Fortuna Sarappa, all’assistente Monica Dell’Aversano, agli studenti De Nuccio Cristian, Morello Davide e Perez Priscilla della seconda classe Eno.