Il “Foresi” è Agenzia formativa: l’accreditamento da parte della Regione Toscana

E’ stato pubblicato sul Burt il decreto con cui la Regione Toscana accredita l’Agenzia formativa ISIS FORESI, con sede legale in Via Carlo Bini 4, Portoferraio e attribuisce il codice di accreditamento LI1032.

“Si tratta – sottolinea il preside Fazio – di un arricchimento del nostro Istituto che apre una serie di opportunità formative da progettare e gestire sul territorio”. Come agenzia, infatti, il Foresi può partecipare ai bandi provinciali e regionali in partenariato con altre scuole e/o agenzie presenti sul territorio regionale. In particolare sarà possibile diventare capofila di progetti importanti, come nel caso dei Drop Out (contrasto alla dispersione scolastica) e dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Un lavoro significativo sarà quello della periodica rilevazione dei fabbisogni formativi su cui calibrare l’offerta formativa. E in questo, un contributo importante verrà apportato dal neonato Comitato tecnico scientifico (CTS), composto da rappresentanti della scuola e del territorio.

L’agenzia formativa costituirà anche un’ulteriore occasione per estendere il tempo scuola e renderlo fruibile, al pari delle sue strutture, al Territorio. L’obiettivo è quello di aprire gli spazi della scuola ad attività di apprendimenti non curriculari e non formali. Rappresentante legale dell’agenzia è il dirigente scolastico Enzo Giorgio Fazio, responsabile amministrativo è il DSGA Carla Baleni, coordinatore la docente Alessandra Rando.