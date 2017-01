Sede di via Bini (Grigolo): il Preside ha autorizzato l’uscita anticipata a causa delle basse temperature

I rappresentanti degli studenti, delle classi liceali ospitate nella sede di via Bini (Grigolo), hanno segnalato al Preside Enzo Giorgio Fazio il malessere causato dalla bassa temperatura registrata nelle classi e nei corridoi.

Sono state rapidamente effettuate le verifiche, che hanno riscontrato una situazione regolare nelle altre sedi (consentendo il normale rispetto dell’orario scolastico), mentre al Grigolo il Preside ha deciso l’uscita anticipata delle classi e confermato il suo immediato interessamento presso la Provincia, l’Ente responsabile dell’ediliza scolastica.

Il problema riguarda in particolare gli ambienti fronte mare del plesso di via Bini, dove, al freddo straordinario di questi giorni, si aggiunge la condizione degli infissi. Il Dirigente Fazio precisa che la Provincia ha già in programma una loro manutenzione.

Per quanto riguarda il riscaldamento, l’ingegnere Barbara Moradei ha assicurato al Preside che verrà incrementato, da subito e massicciamente, l’orario di funzionamento dell’impianto per garantire domani il regolare rientro a scuola.

La situazione comunque sarà costantemente monitorata dai responsabili della scuola.