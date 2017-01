Al via le giornate formative con “La Provincia di Cosenza al fianco dei Comuni per la gestione dei rifiuti per una Provincia Differente”

Cosenza – E’ partito il progetto “La Provincia di Cosenza al fianco dei Comuni per la gestione dei rifiuti…per una Provincia Differente”, finanziato dalla Provincia di Cosenza e realizzato da Alessco – Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza.

Ufficializzata lo scorso Dicembre nella Sala degli Stemmi della Provincia di Cosenza, “…per una Provincia Differente” ha già consegnato ad alcuni sindaci che hanno aderito al progetto telecamere a infrarossi foto trappola per il proprio Comune.

L’iniziativa è fortemente sostenuta dal Presidente della Provincia di Cosenza Graziano Di Natale e si estenderà fino ad aprile 2017. Essa prevede sia la campagna di educazione ambientale alla raccolta differenziata e al riciclo, sia un supporto per il monitoraggio dei dati sulla raccolta differenziata che avverrà mediante SWM (Smart Waste Management di Ancitel Energia e Ambiente) e con il supporto di ALESSCO.

“Intervenire sui rifiuti- dichiara Di Natale in una nota stampa- è un dovere di tutti. Interagire con comuni, province e regioni significa portare in alto il senso civico del nostro territorio di appartenenza”.