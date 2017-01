Portoferraio, al Foresi torna la Notte Bianca per le iscrizioni scolastiche

Dopo il successo dello scorso anno, ecco la Seconda edizione de “La Notte Bianca” dell’Istituto Foresi – Brignetti che si terrà Sabato 21 gennaio 2017.

E’ l’Open day della scuola, l’iniziativa con cui i vari indirizzi dell’Istituto si presentano ai ragazzi di terza media (secondaria di primo grado) e alle famiglie che, entro il mese di febbraio, dovranno effettuare la scelta della scuola per il prossimo anno.

Questa edizione ha come tema l’opera “Orlando Furioso”, nella ricorrenza dei 500 anni dalla prima pubblicazione.

La Notte Bianca avverrà in due momenti:

– il primo, dalle 17 alle 20, si terrà nei locali dell’Istituto a Concia di terra per la presentazione del corso professionale MAT, Alberghiero e per il Liceo delle Scienze Applicate;

– il secondo, dalle 21 alle 24, si terrà nei locali del Grigolo per la presentazione dei licei classico, scientifico, scienze applicate e scienze umane.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento degli studenti, dei docenti e del personale della scuola. Non mancheranno le sorprese.