Destinazione Auschwitz: sono partiti oggi dall’Elba gli studenti e il docente Corrado Nesi

Da oggi a venerdì 27 gennaio, otto studenti del Foresi-Brignetti e un docente partecipano al Treno della Memoria organizzato dalla Regione Toscana. Un viaggio che prende il via da Firenze e si conclude ad Oświęcim (Auschwitz) in Polonia. Un’esperienza che vede per la sesta volta la partecipazione dell’Istituto scolastico “Foresi”. Gli studenti sono stati scelti fra tutti coloro che hanno preso parte al corso di formazione pomeridiano. Tante le aspettative dei partecipanti. In primo luogo, il desiderio di toccare con mano quanto studiano a scuola. Con la consapevolezza che si tratta di un’esperienza emotivamente forte, caratterizzata dall’incontro con i testimoni dell’orrore. Tra questi, Andra e Tatiana Bucci, Marcello Martini, Vera Michelin Salomon e Gilberto Salmoni. Gli studenti, tutti iscritti alle quarte classi del liceo e che saranno accompagnati dal prof. Nesi, sono: Diletta Amore e Melissa Patané (quarta classico), Marta Antonini e Sara Minnucci (quarta A scientifico), Francesco Casini e Veronica Uglietta (quarta B scientifico), Wisal Fradi e Giorgia Torelli (quarta scienze umane). A loro si aggiunge Andrea Esercitato, studente frequentante il “Cerboni, che partecipa a titolo personale.Impressioni ed immagini dell’esperienza verranno condivise sulla pagina Facebook “Il Liceo Foresi ad Auschiwtz – Birkenau”.