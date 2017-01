Elba Under 15 maschile basket, una domenica emozionante

“Per i primi tre tempi…la partita migliore che abbiamo giocato fino a oggi, considerando che gli avversari sono i primi in classifica”. Cosi Sergio Pedrazzini, il nostro paziente ma di solito severo allenatore,dice con un sorriso al termine della partita.

E in effetti, anche chi, come me, non si intende di basket, oggi ha potuto vedere una squadra grintosa,pressante,difensiva e compatta:vinciamo il primo tempo,perdiamo di pochi punti il secondo,vinciamo il terzo ma purtroppo non sappiamo affrontare la tattica degli avversari adottata nell’ultimo che con una “pressione maggiorata” ci impongono ritmi troppo veloci portandoci alla sconfitta,con un punteggio di 47 a 61. E’ certamente vero che sono i punti a fare la vittoria,ma i miglioramenti che abbiamo visto oggi sollevano gli umori di tutti i ragazzi che ,davvero si stanno allenando con rigore e serietà. Un grande applauso alla società Polisportiva Elba rekord, agli allenatori che volontariamente si mettono a disposizione,ai genitori che fanno il tifo dagli spalti ma soprattutto ai ragazzi ,con l’augurio di crescere sempre piu dal punto di vista tecnico e di acquisire quella sicurezza che segnerà molte vittorie.

Ecco il tabellino:Pastorelli 12,Barsotti 10,Ferrini 8,Di Giorgi 7,Isolani 4,Ballarini 4,Randazzo 2,Concu,Colandrea,Arnaldi,Pieruzzini.