Isi Foresi, la Notte Bianca all’Elba: i ringraziamenti del preside

Il preside dell’istituto Foresi, Enzo Giorgio Fazio, ha voluto ringraziare quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’Open day della scuola, con la seconda edizione della “Notte Bianca”. Lo ha fatto con un messaggio di cui si riporta il testo integrale:

“Desidero ringraziare tutti gli Studenti e tutto il Personale dell’Istituto per la dedizione, l’attaccamento alla Scuola dimostrati nell’occasione della Notte Bianca. Il nodo intorno al quale la scuola agita si realizza è il rapporto docente-studente: da questo relazione fondamentale nessun’attività formativa può prescindere. I corridoi dell’Istituto hanno vissuto iersera momenti di lavoro condiviso, proprio intorno a questo binomio, facendo sì che i plessi di Concia di Terra e del Grigolo divenissero un andirivieni di idee e di energia. La scuola, per esser tale, ha bisogno di condivisione, del contributo di tutte le sue Componenti: studenti, personale docente, ATA, genitori; ha bisogno di vivere in sinergia con il Territorio, dimostrando, come nell’occasione della Notte Bianca – di fatto – che il lavoro, lo studio, possono e devono essere anche piacere, occasione d’incontro e di educazione alla bellezza”.