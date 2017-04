Giovedì a Portoferraio la Cna si incontra con i sindaci dell’Isola d’Elba

“Dare risposte alle imprese”: è il titolo che Cna Elba ha dato all’incontro che si svolgerà Giovedì 20 aprile, presso l’Hotel Airone in località San Giovanni, in cui dopo la parte assembleare elettiva riservata ai soci che si svolgerà alle ore 19.00, è in programma alle ore 21 l’incontro con i sindaci elbani, ai quali Cna porrà alcuni interrogativi sulle principali problematiche che le imprese affrontano sul territorio.

In queste ore è in corso un sondaggio sulle previsioni delle imprese locali per il 2017 riguardo ai principali indicatori economici, i cui risultati verranno presentati in quella occasione alle istituzioni.

In questo periodo l’associazione sta eleggendo i nuovi organismi dirigenti composti da imprenditori della zona sia per quanto riguarda i diversi settori produttivi e dei servizi, sia per le rappresentative territoriali.

Nel corso dell’incontro saranno anche premiate ben 50 imprese che si sono associate alla locale Cna nell’ambito dell’ultimo mandato, un segno di fiducia e di vitalità per l’associazione.