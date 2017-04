Teatro scolastico: segnalato il progetto delle “Perle” del Foresi

Trasferta a Cesena per “Le Perle dell’Arcipelago”, il laboratorio teatrale dell’istituto scolastico “Foresi” di Portoferraio.

Il gruppo, coordinato dai docenti Ilaria Chirici e Corrado Nesi, sarà presente il prossimo 22 aprile alla cerimonia di premiazione della XIX edizione del Festival nazionale del teatro scolastico, che si terrà al Teatro Bonci di Cesena. Il progetto teatrale “Oltre i limiti della memoria” è stato valutato dalla Giuria particolarmente interessante e perciò segnalato come meritevole. Per l’occasione, sarà proiettato il video backstage del laboratorio scolastico elbano. Il Premio per il Teatro civile, promosso dal Comune di Cesena, da Emilia Romagna Teatro Fondazione e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, è assegnato ogni anno ad un Istituto scolastico che abbia realizzato nell’anno scolastico precedente uno spettacolo di Teatro civile, fortemente legato alla propria realtà sociale e nello stesso tempo capace di essere testimonianza per un pubblico nazionale. La Giuria del Festival è composta da Lusiana Battistini, Franco Bazzocchi, Michele Di Giacomo, Claudio Longhi e Franco Pollini (segretario).