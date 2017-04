Elba, si corre la seconda edizione della Maratona dell’Elba

Nella giornata di domenica 7 maggio si correrà lungo l’anello occidentale la seconda edizione della Maratona dell’Elba. Per permettere lo svolgimento della gara sono state adottate le seguenti modifiche al traffico veicolare.

Chiusura in entrambi i sensi di marcia, dalle 9 alle 12.30 della strada provinciale da Marina di Campo (in corrispondenza della località Alzi) fino all’abitato di Chiessi.

Chiusura del centro abitato di Marina di Campo dalle 8 alle 11.

L’accesso sarà consentito solo ai mezzi dell’organizzazione corsa, al personale di polizia e ai mezzi di soccorso.

La Gestione Associata di Polizia Municipale dell’Elba Occidentale ricorda che una volta in vigore il divieto di circolazione, questo si applicherà anche ai mezzi lasciati in sosta in orari precedenti all’inizio della manifestazione