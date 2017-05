Molinaro: si gioca sulla pelle dell’agricoltura di qualità e degli immigrati

L’operazione dei Carabinieri di Cosenza nel Centro di Accoglienza di Camigliatello ha drammaticamente fatto venire alla luce quella che Papa Francesco definisce “una periferia esistenziale”. Il giro di vite – commenta Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – ha fatto emergere una situazione non solo eticamente inaccettabile, ma economicamente inefficiente: da un lato non si premia la qualità del lavoro, dall’altro si annullano tentativi di integrazione, che invece è volano di sviluppo economico. Con grande chiarezza e responsabilità – continua – chiediamo che le aziende agricole che si sono prestate ad alimentare il sommerso e catalizzare il lavoro nero siano subito in via precauzionale private dei benefici pubblici e lo stesso per chi gestisce il centro di accoglienza. Colpisce in negativo questo intreccio tra immigrazione e illegalità con il lavoro nero che significa sfruttamento, violazione di diritti fondamentali e che vanifica gli investimenti sull’integrazione e gioca sulla pelle di una agricoltura di qualità e di un territorio ad alto valore turistico.