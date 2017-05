Rende, premio in denaro per l’istituto comprensivo statale contro il bullismo

Al comune di Rende il sindaco Marcello Manna ha ricevuto il presidente del Rende Calcio Fabio Coscarella in compagnia di Paola Aceto, responsabile del settore giovanile, e le dirigenti scolastiche delle scuole primarie di Rende. L’occasione dell’incontro è stato il sorteggio per un premio in denaro che darà il via ad un progetto contro il bullismo nelle scuole. Il bonifico, infatti, è il frutto delle belle giornate di sport che si sono svolte in Casa Rende la scorsa settimana. Giornate che ha visto protagonisti i dipendenti dell’Amministrazione Comunale di Rende, i dirigenti e i tifosi del Rende Calcio, la Polizia di Stato e la squadra dei medici. Un quadrangolare svolto nel terreno di gioco del Marco Lorenzon ,al sabato, e alla domenica tutti gli alunni delle scuole di Rende hanno invaso la struttura sportiva di “Casa Rende” per mettere in “ fuorigioco il bullismo”. Questo, il messaggio ,che in quel fine settimana, doveva passare, un messaggio che è arrivato forte ai genitori, insegnanti e alunni che hanno riempito la riqualificata struttura sportiva del Rende Calcio. Questa mattina, invece, con il sorteggio fatto dallo stesso sindaco di Rende Marcello Manna, quel fine settimana tra sociale e sport, si è tradotto ,anche, in una cifra in denaro raccolta e donata dal Rende Calcio che ha organizzato quella magnifica due giorni. La scuola che si è aggiudicata il bonifico è l’Istituto Comprensivo statale Rende-Quattromiglia. Soddisfatta la dirigente scolastica proff. essa Franca Lucia Perri. Applaudono i rappresentanti delle scuole non sorteggiate, ma era presente la dirigente scolastica dell’Istituto Compensivo Rende- Commenda proff. essa Rosalba Borrelli e in rappresentanza della scuola Ic Rende Centro Storico, presente, la Prof. essa Giuseppina Caputo. Al termine del sorteggio il sindaco, oltre a fare i complimenti alla scuola vincitrice, promette un prossimo appuntamento perché “il cammino contro il bullismo è un cammino da fare insieme”.