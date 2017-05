Portoferraio, nasce il primo museo d’arte moderna e contemporanea al forte Falcone

Isola d’Elba (Livorno) – Sabato 10 giugno alle ore 18 avrà luogo l’inaugurazione di un nuovo Museo in Portoferraio.

Infatti un museo d’Arte Moderna è stato dedicato all’artista elbano Italo Bolano.

La sede, per il momento, è all’ingresso del Forte Mediceo del Falcone dove sarà presentata dal noto critico d’arte Riccardo Zelatore di Genova la sezione ceramiche.

Il progetto completo prevede una cospicua donazione al Comune di Portoferraio di opere in pittura, grafica, scultura e ceramica di Italo Bolano e delle sue collezioni di artisti internazionali.

L’allestimento di questa prima parte del Museo è stato realizzato e offerto dai galleristi di Torino dott. Franco Carena e dott. Alessandro Capato.