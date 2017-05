Portoferraio, un video del “Foresi”per il progetto Sport e legalità

“E’ solo una scelta”. Questo il titolo del video realizzato dagli studenti della terza classe del liceo delle scienze applicate dell’istituto “Foresi” di Portoferraio. E’ uno dei lavori realizzati nell’ambito del progetto del Ministero dell’istruzione “Il gioco calcio e la legalità”, proposto nell’ambito dei giochi sportivi studenteschi.

La classe ha partecipato sia al torneo di calcio a 5 che alla produzione del video. Il cortometraggio ha inteso far emergere i valori positivi dello sport in contrapposizione a tutto ciò che di sbagliato vi è nella società. “I ragazzi – spiega Maurizio Neto, docente di scienze motorie – hanno lavorato sul tema ‘contro l’illegalità’: di fronte alle mille tentazioni dell’illegalità, ciò che veramente conta è compiere, con la propria testa, la scelta giusta. Oltre ad essere un interessante spunto di riflessione su tematiche della vita quotidiana e sui principi della legalità, la realizzazione del video ha rafforzato il legame fra i ragazzi e le nuove tecnologie”. Il progetto, a cui ha collaborato la professoressa Daria Trafeli, è un ulteriore tassello dei percorsi formativi che, per loro natura, hanno valenza preventiva.