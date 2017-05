Rende, accordo Comune e Consorzio di Bonifica. Pulizia e trattamento dei torrenti Surdo ed Emoli

Cosenza – Al torrente Surdo, questa mattina, al via i lavori da parte degli operai del Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini meridionali del cosentino. Il Comune di Rende con il consorzio ha rinnovato un accordo di programma “che comporta la realizzazione degli interventi nel territorio mediante la focalizzazione di indirizzi programmatori che rappresentino un concorso di sinergie tendenti al conseguimento di obiettivi unitari sia per il Consorzio che per il comune”. Questo uno dei punti di un accordo di programma molto importante per il Comune di Rende, anche perché nell’accordo sono previsti lavori sul verde pubblico. Un accordo che è iniziato con la pulizia di una buona parte del Parco Robinson e da questa mattina, dopo alcuni mesi dalla primo importante lavoro, si ricomincia dal fiume Surdo per poi arrivare alla pulizia del fiume Emoli. L’accordo di programma tra comune e consorzio di Bonifica Integrale dei bacini meridionali del cosentino è un accordo dove tutti gli interventi contribuiscono alla salvaguardia del territorio. Si mira principalmente a migliorare la qualità degli spazi di interesse pubblico. Con il taglio d’erba e fusti d’albero da rimettere in ordine. E questa mattina già da una prima “fotografia” risulta chiaro il lavoro fatto sugli alberi e la pulizia di un posto che era completamento invaso da una vegetazione importante. Il tutto realizzato in maniera capillare senza lasciare nulla al caso. Gli operai hanno iniziato alle 7 di mattina e staccheranno alle 14.00. Il Comune di Rende nell’accordo di programma si è impegnato a “fornire al Consorzio eventuali materiali e mezzi meccanici necessari relativamente alla realizzazione degli interventi”.