Portoferraio, media Pascoli: successo degli allievi delle classi a indirizzo musicale

”Ancora un successo per gli allievi della scuola ad indirizzo musicale di Portoferraio. I flautisti, diretti dalla prof.ssa Ambra Carrari, hanno partecipato al concorso nazionale ”Città di San Vincenzo”, organizzato dal Maestro Gagliardi. I ragazzi della classe 1B Marta Carnelos, Eros Muti, Stefano Paoli e Sofia Tozzi si sono classificati terzi nella musica d’insieme eseguendo brani di Praetorius, Beethoven, Mozart e Offenbach, mentre i ragazzi di 2B e 3B Luisa Luci, Gianni Marku, Aurora Anastasi e Hai Hao Liu hanno vinto il secondo premio , sempre per la musica d’insieme , nella categoria loro riservata. Nel pomeriggio infine, al Teatro Verdi, per la sezione trio gli allievi Luci, Anastasi e Liu hanno vinto il secondo premio con brani di Mozart,Tchaikovsky, Griegg, Shumann e Williams. Un plauso alle nostre giovani promesse ed un sentito grazie alla docente Carrari ed alla coordinatrice dell’indirizzo musicale Chiara Galliozzi. La splendida stagione dei ragazzi dell’indirizzo si concluderà giovedì 8 giugno alle ore 21, alla tensostruttura delle Ghiaie, con il Gran Gala di fine anno”.