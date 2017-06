L’alternanza scuola-lavoro degli studenti di Quinta dell’Alberghiero “Foresi-Brigretti”

Concluse le attività di Alternanza scuola-lavoro coordinate da Gino Guglielmi per le classi Quinta Eno e Quinta Sala del professionale Alberghiero dell’istituto “Foresi-Brignetti”. “I ragazzi – spiega Guglielmi – dopo aver effettuato un corso di marketing e cultura della vite e terminato gli stage presso importanti strutture ricettive, si sono recati in aziende del territorio per conoscere da vicino le realtà produttive ed imprenditoriali del settore agrituristico”. Un ringraziamento particolare la scuola lo rivolge all’Azienda “Arrighi” di Porto Azzurro che, per molte ore, ha dedicato la propria competenza e professionalità ai ragazzi, sia in classe che sul territorio. Un doveroso ringraziamento va anche ai giovani e motivati imprenditori agricoli di “Regali rurali” e “Orti di mare” di Lacona per le preziose informazioni che hanno saputo comunicare, con grande professionalità e attenzione alle nuove frontiere dell’agroalimentare e della ristorazione. Infine, un ringraziamento a Corsica Ferries per aver ospitato in stage alcuni alunni.