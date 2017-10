Rio torna a unirsi, il sì alla fusione vince con il 60,1%

Al referendum sulla fusione vince il sì. Ora sarà la Regione a decidere, sulla base di un voto che ha solo valore consultivo e quindi valido anche senza quorum.

L’affluenza non è stata altissima, ma qualcosa, dopo il voto di domenica 29, è stato recuperato lunedì 30. Hanno votato il 42,92% degli aventi diritto, 1250 elettori su 2913, fra Rio Marina e Rio Elba.

Il risultato definitivo è stato di 60,1% per il sì (743 voti) e 39,9% per il no (494). 13 in tutto le bianche e le nulle.

A Rio Marina il sì ha vinto con il 61,2% (475 voti), per il no il 38,8% (268), a Rio Elba ha vinto il sì con il 58,1% (268 voti), per il no 41,9% (193). (www.iltirreno.gelocal.it)