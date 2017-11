Cosenza, richiesta all’assessore Costabile una commissione qualità architettonica

Rende – Continuano a gran ritmo i lavori sulle opere pubbliche di Rende. Lavori su edifici, scuole, strutture e di questi lavori c’è da sottolineare quello sulla scuola di Surdo, il centro sociale Roberta Lanzino e i lavori sull’edificio di Piazza Matteotti che diventerà la sede operativa della Protezione Civile. Il cambio di passo dell’amministrazione Manna è evidente, sotto gli occhi di tutti e anche le riqualificazioni delle villette di Commenda sono una fotografia chiara di come tutto procede a gran ritmo. Con qualità e molta sostanza. Ma ritorniamo sulle strutture. A proposito di qualità c’è da aprire una parentesi e dare una notizia importante. I lavori riguardano edifici che saranno riconsegnati alla città tra poco tempo. Il sindaco di Rende Marcello Manna, vista la grande attività di questo ultimo periodo sulle opere pubbliche, sopratutto grazie all’entrata di finanziamenti, statali e regionali, ha deciso di richiedere all’assessore all’Urbanistica architetto Pasquale Costabile di formare una commissione di “qualità architettonica”. Una richiesta dove lo stesso sindaco spiega che “la commissione dovrà esprimere parere, non vincolante, sugli aspetti inerenti la qualità urbana e architettonica, gli aspetti formali (competitivi, estetici e funzionali) e il loro inserimento nel contesto urbano, per tutti i progetti riguardanti il settore dei lavori pubblici di questo comune”. Il sindaco nella lettera indirizzata all’assessore Costabile sottolinea anche che “ esprimo questa richiesta a lei sopratutto per la duplice funzione che riveste, in qualità di Presidente Ordine degli Architetti e assessore, dove sicuramente è a conoscenza, più di ogni altro, delle esperienza professionali dei suoi colleghi. E’ inutile ribadire che la qualità delle opere, sia architettonica che costruttiva, è uno degli interessi principali di questa amministrazione”.