È morta Nonna Adua, la storica cuoca dell’Elba

Rio Marina – E’ morta Adua Marinari (79 anni), conosciuta in tutta l’Elba e non solo come “nonna Adua”. Così infatti si era firmata su un fortunato libro di ricette, tradotto poi in tedesco e inglese, che lei stessa promuoveva in uno stand che aveva collocato ai piedi della salita del museo napoleonico a San Martino. Cordiale, aperta con tutti, a tutti regalava un sorriso con il suo immancabile cappello da cuoca e super fotografata da turisti italiani e stranieri che si fermavano al suo banco per conoscere le sue preziose qualità culinarie, tutte dal sapore indiscutibile dell’Elba.

A tutti gli effetti può essere considerata una pioniera della cucina elbana. Nell’agosto del 1963 divenne proprietaria dell’osteria al Sasso. Divenne la “Trattoria da Hubert”, dove gli ospiti potevano ammirare un busto di Carlo Marx.

Il suo fu il primo ristorante a Rio Marina. Ben presto, grazie alla fama che si era creata, ebbe una numerosa clientela sia di residenti elbani, sia di ospiti che apprezzavano le doti della cucina casalinga buona e genuina.

Nonna Adua lasciò il ristorante nel 1983 a causa di un’alluvione, per trasferirsi poi a Portoferraio. Ieri sera era andata all’ospedale per un improvviso malore, che poi si è dimostrato essere fatale.