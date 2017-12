Studenti di Eccellenza in Informatica Premiati all’Unical insieme ai laureati di successo

Si è svolta oggi presso la sala University Club dell’Università della Calabria la cerimonia “Best Students in Computer Science 2017” organizzata dal Corso di Studi in Informatica dello stesso ateneo. La cerimonia ha previsto la presentazione dell’offerta formativa in Informatica e la consegna di un riconoscimento ai migliori studenti e a laureati di successo. All’evento, che si è aperto con i saluti del Magnifico Rettore Gino Mirocle Crisci, sono intervenuti il Direttore del Dipartimento di Matematica ed Informatica, Prof. Nicola Leone, il Coordinatore del Consiglio del Corso di Studio in Informatica, Prof. Francesco Ricca, il Delegato all’Internazionalizzazione del Dipartimento di Matematica e Informatica, Prof. Antonio Fuduli, moderati dal Prof. Francesco Calimeri.

La nuova offerta formativa in Informatica del Dipartimento di Matematica ed Informatica combina l’ottima preparazione di base della Laurea Triennale con un corso di Laurea Magistrale specializzante in Intelligenza Artificiale, Reti e Sicurezza Informatica, Business e Management, e l’attualissimo Data Science. Il Corso di Laurea Magistrale in Informatica, erogato interamente in Inglese, è all’avanguardia nell’internazionalizzazione, e vanta, secondo le rilevazioni Almalaurea, un tasso di occupazione pari al 100% a un anno dal conseguimento dal titolo, dato notevole in generale e davvero straordinario nel panorama del Mezzogiorno di Italia. Brillanti studenti di oggi ed ex-studenti protagonisti di storie di successo, sono stati i protagonisti del momento cruciale della cerimonia in cui è stato loro conferito il riconoscimento di “Best Student in Computer Science”.

I primi a essere insigniti del premio sono i tre migliori ex-studenti laureatisi dieci anni fa, che hanno condiviso le loro esperienze e descritto le loro brillanti carriere: il Dott. Francesco Giovanni Marzullo, attualmente in forze presso Ferrovie dello Stato, il Dott. Mario Alviano, che è oggi il più giovane professore dell’Università della Calabria e fresco vincitore del premio Marco Somalvico conferito al miglior ricercatore in Intelligenza Artificiale d’Italia, ed il dott. Renato Umeton, Head of Data Science presso l’Informatics Department Dana-Farber Cancer Institute ad Harvard (Stati Uniti), che è intervenuto in teleconferenza dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. A seguire sono stati insigniti del premio “Best Students 2017” i migliori studenti in Informatica: ragazzi brillanti che hanno sostenuto con medie eccellenti tutti gli esami previsti dal proprio piano di studio nello scorso anno accademico: Matteo Avolio, Francesca Amelia, Vito Barbara, Nuiyen Duy Du, Riccardo Giordano, Nicholas Laurenzano, Le Van Thanh, Mario Perri, Giuseppe Mazzotta, Luca Quarta.

L’evento è stato concluso dal prof. Nicola Leone, Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, e principale fondatore, insieme al prof. Pasquale Rullo, del corso di laurea in Informatica, un vero fiore all’occhiello dell’Universita` della Calabria.