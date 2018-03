Studenti del “Foresi” in stage sulle grandi navi veloci

Continuano gli stage di studenti del “Foresi” sulle navi di linea. Da alcuni anni, infatti, agli alunni di tutti gli indirizzi dell’Istituto viene offerta la possibilità di poter svolgere ore di alternanza scuola lavoro a contatto con un elemento fondamentale della nostra realtà territoriale: il mare.

“In quest’ottica – spiega il professor Carlo Anselmi – appare naturale cercare un rapporto di partnership con le compagnie di navigazione, per gli sbocchi professionali che domani possono offrire ai nostri alunni. Già lo scorso anno abbiamo avuto un’esperienza molto positiva con la Corsica Ferries, che ha coinvolto una decina di alunni del professionale e dei licei”.

Quest’anno è stata avviata una collaborazione con la compagnia Grandi Navi Veloci (GNV) di Genova, . Si tratta di una Compagnia che investe molto nei progetti didattici e che lo scorso anno è stata anche premiata dal Ministero dell’Istruzione per la qualità del suo impegno e insignita del Bollino di Qualità Educativa.

In questo momento due alunne della 3A del liceo delle scienze umane sono imbarcate sulla nave Excelsior e ci resteranno per un periodo di due settimane, sulla rotta Genova-Palermo. Nei prossimi giorni altri due alunni del professionale Andrea La Rosa e Antonio Sodano si imbarcheranno sulla nave Excellence sulla rotta Genova-Barcellona-Tangeri.