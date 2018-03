Il mensile “Leggere” ha un nuovo direttore

ROMA – Carlo Ottaviano sostituisce Giuseppe Marchetti Tricamo alla direzione del mensile Leggere:Tutti. Marchetti, direttore fin dalla nascita del mensile, fondato nel 2005 da Agra Editrice, lascia la direzione per motivi personali dopo 13 anni. L’editore Sergio Auricchio, assieme al sincero ringraziamento per quanto fatto per l’affermazione della testata, gli ha rivolto un affettuoso saluto ricordando i risultati raggiunti: “Leggere:Tutti è forse l’unico caso di giornale nato come free press e poi diventato a pagamento, distribuito in edicola e seguito da una vasta platea di abbonati e di case editrici spesso piccole e specializzate”. “Ormai attorno al giornale – continua Auricchio – si è creata una comunità di scrittori, lettori, responsabili di biblioteche pubbliche, librai che cercano non solo le segnalazioni di autori ed editori già affermati, ma vogliono scoprire le novità e conoscere gli esordienti e coloro che hanno davvero qualcosa da dire. Senza fermarsi ai best seller o alle mode ”.

Il “sistema” Leggere:Tutti è composto dal mensile e da alcuni eventi finalizzati alla promozione della lettura. I più importanti sono le crociere primaverili da Civitavecchia a Barcellona “Amare Leggere – Festival di letteratura per ragazzi sul mare” e “Una nave dei libri per Barcellona”, durante le quali autori e ospiti danno vita a incontri, letture, spettacoli, e il festival Food&Book in ottobre a Montecatini Terme dedicato alla narrativa e alla saggistica in tema di cibo e vino. Col nome di “Associazione Leggere:Tutti” è nata due anni fa anche un’organizzazione senza scopi di lucro che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in particolare tra i giovani, nelle periferie delle città e in situazioni difficili come le carceri.

Carlo Ottaviano, 61 anni, giornalista professionista vive a Milano; è stato tra l’altro direttore dei mensili Il Gambero Rosso e Vie del Gusto; siciliano, ha svolto la sua attività professionale inizialmente in Sicilia come cronista, poi a Roma come giornalista economico e infine a Milano. E’ stato direttore anche di importanti emittenti televisive regionali e membro di consigli di amministrazione di società editoriali.

La sua direzione prende il via col numero di aprile che aprirà con un ampio testo del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco sul piacere e l’importanza della lettura e sugli stretti legami tra letteratura ed economia.