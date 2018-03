Annalisa dal terzo posto al festival di Sanremo al CC Metropolis per un firmacopie

Annalisa nel 2011, ha partecipato alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della critica (premio vinto anche l’anno dopo ad Amici Big). Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria Big. Nel corso della sua carriera ha ricevuto inoltre numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, un premio Mia Martini 2014 e molti altri.

Il sesto album “Bye Bye” è uscito il 16 febbraio anticipato dal primo singolo “Direzione La Vita” uscito ad ottobre’17 e dal secondo singolo “Il mondo prima di te”, presentato in occasione del Festival di Sanremo 2018 ed arrivato in terza posizione.

ANNALISA già ospite nel 2015 del Concerto gratuito annuale che Metropolis regala a tutto il territorio, sarà ospite al Centro Commerciale di Rende domenica 25 marzo in un instore per incontrare i fan e autografare il suo cd “BYE BYE”. Un altro appuntamento targato Metropolis da non perdere.