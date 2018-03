Portoferraio, inaugurazione del Laboratorio di Scienze al Liceo Foresi

Alla presenza di numerosi ospiti ed autorità, si è svolta l’inaugurazione del “Laboratorio di Scienze Applicate” del Liceo Foresi. Un’iniziativa realizzata dal Rotary Club Isola d’Elba, in sinergia con il Gruppo Nocentini, OF Fuligni e Banca dell’Elba. Con questo importante District Grant, finanziato anche dalla Rotary Foundation, spiega il Presidente, Dott. Giorgio Cuneo, gli studenti portanno finalmente mettere in pratica i concettiappresi in aula e fruire di un laboratorio all’avanguardia, con la speranza che sempre più ragazzi possano intraprendere carriere ricche di successo, pur partendo dalla nostra isola. Sono intervenuti il Sindaco di Portoferraio, Arch. Mario Ferrari, l’Assessore Angelo Del Mastro, il Prof. Fazio, Dirigente del Liceo, la Professoressa Agarini, responsabile del corso e Don Gianni Mariani, che ha benedetto i locali. Da oggi verrà introdotta la didattica “Inquiry-Based Science Education” che si pone l’obiettivo di riproporre in classe le modalità proprie dell’indagine scientifica, realizzando esperimenti, registrando i dati e analizzando i risultati.

Un esempio virtuoso di partnership pubblico-privato, comune avviene comunemente nei paesi anglosassoni, in cui le aziende e le associazioni private veicolano investimenti sul territorio per sopperire alle situazioni di disagio. E certamente nessun investimento è migliore dell’istruzione. Il Rotary Club Isola d’Elba desidera ringraziare i partner del progetto e l’ISIS R. Foresi per l’opportunità concessa e augura buon lavoro a tutti gli studenti.