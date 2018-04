Milazzo, auto prende a fuoco vicino Piazza Nastasi

In nottata a Milazzo è stata trovata una macchina andata completamente in fiamme nei pressi di Piazza Nastasi. Intorno alle 4 di mattina erano presenti sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, ma ancora non sono state precisate con chiarezza le dinamiche riguardanti le cause dell’incendio.

Nell’aria si è alzata una grossa nube di fumo, motivo per cui all’interno delle palazzine qualcuno ha capito che qualcosa non andava, fino ad accorgersi che sotto c’era un auto in fiamme e di conseguenza segnalare l’accaduto.