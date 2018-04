Corso di 3D scanning al Museo Archeologico della Linguella

La stagione 2018 al Museo Archeologico della Linguella si apre con una bellissima opportunità formativa: sabato 7 e domenica 8 aprile (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) il Museo ospiterà un Corso di 3D scanning, promosso ed organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Portoferraio e dalla Cosimo de’ Medici S.r.l., in collaborazione con “3D ARCHEOLAB”, ditta specializzata in rilievi, scansioni e stampe tridimensionali di collezioni museali e di oggetti archeologici.

I partecipanti impareranno ad ottenere immagini tridimensionali e a rilevare un oggetto in 3D utilizzando strumenti e tecniche low-cost: da immagini digitali, da video digitali o con uno scanner 3D.

Dopo un’introduzione teorica, il corso prevede esercitazioni pratiche su dati forniti dal docente ed il rilievo 3D di alcuni oggetti del Museo. Il workshop è di livello base ed è aperto a chiunque voglia imparare a rilevare in 3D un oggetto..Approfittate di questa imperdibile opportunità. Per informazioni sul programma dettagliato del corso, per costi ed agevolazioni e per iscrizioni

http://www.3d-archeolab.it/academy/corso-3d-scanning-soluzioni-low-cost-per-il-rilievo-tridimensionale/