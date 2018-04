Faro di Patresi, Legambiente: soddisfazione e sollievo per il voto in Commissione ambiente della Regione Toscana

Legambiente Arcipelago Toscano esprime grande soddisfazione e sollievo per il voto in Commissione ambiente e infrastrutture del Consiglio regionale contro il progetto di rifacimento del Faro di Patresi. Ringraziamo Tommaso Fattori e Sì-Toscana a Sinistra per aver portato all’attenzione del Consiglio regionale le istanze di Legambiente, Italia Nostra e dei cittadini di Patresi e Marciana e ringraziamo i consiglieri regionali del PD e della Lega per aver condiviso le nostre preoccupazioni. Speriamo che anche le forze che non erano presenti in Commissione regionale (M5S e FdI) vogliano prendere le distanze da un progetto sbagliato, inutilmente invasivo e in contrasto con il Piano del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e con gli strumenti urbanistici del Comune di Marciana.

Il voto in Commissione regionale fa ancora una volta giustizia delle infondate insinuazioni di qualcuno e conferma che un bene storico, culturale e ambientale delicato e importante come il Faro di Punta Polveraia possa e debba essere restaurato e riutilizzato in maniera sostenibile e senza deturparne l’aspetto e il paesaggio circostante.