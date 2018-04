Reggio, storiche aziende calabresi hanno aderito a Coldiretti

Quando i progetti economici diventano realtà e spiccano come riferimento concreto per le aziende agricole ed agroalimentari e quando sono sostenuti da politiche valide che quotidianamente e tenacemente vengono perseguite i risultati arrivano, anzi…..continuano. Le storiche aziende De Leo Francesca di Bagnara Calabra, Terrafiore di Feroleto della Chiesa e Tita Ada Sebastiana di Palmi– rende noto la Coldiretti – con la consegna della tessera hanno aderito a Coldiretti e Campagna Amica. L’azienda De Leo ad indirizzo olivicolo, orticolo e frutticolo produce anche marmellate ed esercita la vendita diretta con un proprio punto vendita. L’azienda sta investendo nella realizzazione di un agriturismo. L’azienda Terrafiore, anch’essa ad indirizzo olivicolo con un moderno frantoio aziendale ed imbottigliamento di olio extra-vergine. Produce anche limoni, confetture e sott’oli. L’azienda Tita Ada Sebastiana produce e imbottiglia olio extra-vergine di oliva con il marchio La Paterna. In tutte e tre le aziende è in atto un ricambio generazionale. “E’ un ulteriore irrobustimento della base associativa – commenta Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – che si aggiunge ad una rete solida ed estesa di soci, a testimonianza che intorno al progetto economico di Coldiretti continuano a stringersi le migliori aziende, dalle più grandi, alle più piccole che lavorano, tutelano e valorizzano il vero Made in Italy”.