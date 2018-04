L’associazione albergatori allarga l’operatività e la base associativa

“Prossimamente sarà operativa la nuova legge regionale sul turismo e la nostra Associazione, – afferma Massimo De Ferrari presidente della Associazione – conformemente anche alle indicazioni della Federalberghi Nazionale, allargherà la propria rete di servizi a tutte le strutture ricettive che operano nel turismo comprese le cosiddette case vacanze private, per fornire loro un supporto di consulenza, oggi, indispensabile per rispettare le nuove disposizioni e non incorrere in sanzioni, talvolta anche pesanti”.

Il nuovo regolamento regionale, di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, renderà di fatto operativa la nuova legge regionale sul turismo. Non solo sono previsti nuovi obblighi e requisiti alle strutture ricettive classiche (Alberghi, RTA, Campeggi, Affittacamere,..) ma vengono introdotte e disciplinate altre forme ricettive dai Marine Resort, agli Alberghi Diffusi, dai Condhotel alle Case Vacanze non professionali (alloggi privati), composte anche da un appartamento.

La nostra Associazione – prosegue l’Ing. De Ferrari- ha da tempo (fin dal 1980) maturato la convinzione che l’Industria Turistica è di fatto una filiera che si compone di una molteplicità di elementi magari con offerte differenziate, diverse, ma complementari, la cui qualità determina allargandola la solidità dell’intero comparto turistico del comprensorio.

E’ con questa convinzione che oggi offriamo, sopratutto per i nuovi operatori turistici, comprese la Case Vacanze private la nostra consulenza ed i servizi (dalle convenzioni con le navi, alla formazione, alle pratiche fiscali, gestionali, contributive oltre che agli aiuti agli investimenti, la promozione….) con l’obiettivo di migliorare l’offerta ricettiva elbana nel suo insieme quale presupposto fondamentale per consolidare nel tempo l’industria turistica elbana.

Ma l’Associazione sta assumendo un ruolo sempre più importante anche a livello Regionale, prosegue l’Ing. De Ferrari. Nell’ambito del rinnovo degli organi sociali di Federalberghi Toscana è stato raggiunto un accordo che ci vede assegnata la vicepresidenza, che sarà assunta da Alessandro Gentini, mentre la nostra Agenzia Formativa diverrà l’agenzia di riferimento della Federazione Regionale e delle altre Associazioni Albergatori Toscane. L’accordo prevede anche, con la collaborazione dei Comuni, GAT e Regione Toscana lo spostamento ad Ottobre da Montecatini all’Elba della Borsa del Turismo Sportivo, un evento importante per far conoscere agli operatori turistici, federazioni sportive, testimonial italiani e stranieri che saranno inviati a questa manifestazione, l’Isola d’Elba.