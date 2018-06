Comune di Rio, Marco Corsini è sindaco

Gli elettori del nuovo comune di Rio hanno scelto il primo sindaco dell’ente nato il 1° gennaio del 2018 dalla fusione amministrativa tra Rio Marina e Rio nell’Elba. Marco Corsini (nella foto), a capo della lista civica ImpegnopRioritaRio, vince con il 41,81% dei voti davanti a Umberto Carovano fermo al 35,58% e Marcello Barghini al 22,59%. Quelle appena concluse, infatti, sono delle elezioni comunali storiche per il territorio di Rio. La prima consultazione elettorale dopo la riunificazione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell’Elba stabilita in seguito al referendum dello scorso autunno. Il nuovo corpo elettorale, composto da 2948 aventi diritto di voto, ha avuto la possibilità di scegliere tra liste, tutte marcatamente civiche. In corsa Umberto Canovaro, 64 anni, bancario in pensione della Cassa di Risparmi di Firenze, alla guida della lista civica Terra Nostra, Marco Corsini, avvocato dello Stato di 62 anni, a capo della lista civica ImpegnopRioritaRio e, infine, Marcello Barghini, agente immobiliare di 64 anni che è il candidato sindaco per la lista civica ViviRio. (Il Tirreno)