Rende, adeguamento sismico della scuola di Arcavacata

Cosenza – Messa in sicurezza delle scuole, prosegue il piano di adeguamento promosso dall’amministrazione comunale di Rende guidata da Marcello Manna (nella foto). Gli uffici del Municipio hanno trasmesso alla Regione il progetto per l’adeguamento sismico impiantistico ed efficientamento energetico della scuola primaria di Arcavacata per un importo di € 830.000. Il Comune chiede che l’istituto sia inserito nelle misure di finanziamento previste nel Piano Triennale degli interventi di edilizia scolastica regionale. I lavori nella scuola primaria di Arcavacata consentiranno: l’adeguamento delle condizioni di sicurezza dell’edificio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, attraverso un intervento sulle murature portanti, in fondazione e sui solai; una ristrutturazione del sistema impiantistico volto a favorire l’efficientamento energetico. “ Con la programmazione di questo ulteriore intervento, prosegue il percorso di grande sensibilità dell’amministrazione comunale in materia di edilizia scolastica – sottolinea il sindaco Marcello Manna. Abbiamo dato priorità alla sicurezza nelle scuole. Tra pochissimi giorni consegneremmo alla città la scuola Pierre de Coubertin, interessata da un cospicuo intervento di riqualificazione. All’interno della scuola media per anni è rimasta a metà un’ala dell’edificio, che a breve sarà a disposizione della comunità. Al contempo stiamo aprendo i cantieri nella scuola materna del Centro Storico di via Vanni.” L’intervento ammonta a circa 400 mila Euro e prevede la realizzazione di cappotto termico esterno con relative finiture, la sostituzione degli infissi esterni, la rimozione di pannelli di chiusura verticali e l’installazione di pannelli coibentati isolanti, l’adeguamento parziale degli impianti elettrico, termico e antincendio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico. “ Sono già stati consegnati – prosegue il sindaco Manna in questi anni i lavori di riqualificazione delle scuole di Sant’Agostino, Surdo e Santo Stefano. All’interno delle nostre scuole, si formano i cittadini di domani, per questo siamo convinti- conclude Manna, che il compito principale di una amministrazione sia quello di consegnare ai nostri allievi e al corpo docente le migliori strutture in cui poter lavorare”.