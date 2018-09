150 equipaggi iscritti al XXX Rallye Elba Storico-Trofeo Locman Italy

Con la giornata di ieri il XXX Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, ha chiuso le iscrizioni, arrivate in un numero che supera le 150 unità, decretando quindi un nuovo successo per l’evento, conferma del suo forte appeal.

Settimo e penultimo appuntamento sia del Campionato Europeo Rally Storici che del Campionato Italiano, si unisce ovviamente al “Graffiti” di “Regolarità media”, anch’esso con la titolarità tricolore e come consuetudine si presenta con un percorso di alto livello che vedrà protagonisti i migliori rallisti italiani ed europei in tre giorni di sfide, con un totale di 9 Prove Speciali.

Nel totale la distanza del rallye sarà 417,63 chilometri, il cui 32,40% è rappresentato dalle Prove Speciali che ne segnano 135,33. Quasi tutte le “piesse” di questa edizione hanno i sensi di marcia invertiti rispetto al passato, per alcune di esse si tratta proprio di versioni inedite per il rallye storico, come la “Volterraio-Cavo” e la “Nisportino-Cavo”. Una gara che “guarda in faccia” gli equipaggi: una costante di questa edizione sarà infatti la lunghezza media delle prove speciali, che è di circa 16 chilometri. Per questo sono stati allungati gli orari di ricognizione.